В Лангепасе провели соревнования «Безопасное колесо» Фото: ОМВД России по городу Лангепасу

В Лангепасе на площадке автогородка при школе № 3 прошли соревнования «Безопасное колесо», среди детей, посещающих летние оздоровительные пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей.

Участие в них приняли 16 человек, из наиболее подготовленных ребят, в возрасте от 10 до 12 лет. Перед соревнованиями ребята серьёзно подготовились. Их тренировки проходили на автогородке два раза в неделю. Во время соревнований юные инспекторы движения прошли несколько испытаний: «Фигурное вождение велосипеда», «Экзамен по ПДД», «Знание основ оказания первой помощи пострадавшим в ДТП», и «Вождение веломобиля по автогородку».

Победителей наградили дипломами и ценными подарками, а все участники получили от организаторов соревнований памятные подарки.

Отметим, что уже в начале нового учебного года эти ребята войдут в составы школьных отрядов ЮИД и продолжат изучать правила дорожной безопасности.