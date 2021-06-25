В Октябрьском районе усилили контроль по соблюдению масочного режима Фото: Администрация Октябрьского района

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Югре в Октябрьском районе усиленно контролируется соблюдение масочного режима, социальной дистанции и правил безопасности в общественных местах, объектах торговли, общепита, общественного транспорта.

С начала действия режима повышенной готовности проведено 2 939 профилактических мероприятий. За последнюю неделю состоялось 75 рейдов, из них 31 - на транспорте, 44 - в торговых объектах. Во время рейдов выявлены нарушения в Октябрьском, Приобье, Талинке, Перегребном. Больше всего нарушений по несоблюдению масочного режима в торговых объектах и транспорте зафиксировано в городском поселении Приобье. Материалы для составления административных протоколов по 13 человекам направлены в полицию Октябрьского района.

Контролируют соблюдение масочного режима добровольные народные дружинники, волонтёры и родительский патруль, всего 96 активистов приняли участие в 51 рейде. Также усилен контроль за выполнением перевозчиками авто- и речного транспорта норм безопасности, а именно: наличие дезинфекторов, масок, перчаток.