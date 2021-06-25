Погода в Югре на 25 июня 2021 года: местами кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 25 июня 2021 года: температура воздуха днём +19, +24 °С, местами до +29 °С, в восточных районах +13, +18 °С. +8,+13 °С, местами +2,+7 °С. Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Днём в отдельных районах гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, днём местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +20, +22 °С, ночью +8, +10 °С. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи - длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», - говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето - на жару. И действительно, приближалась середина лета - самая жаркая пора. В этот день наблюдали приметы погоды. Если была ясная погода - считали, что покос будет успешным, а если шел дождь - ждали ненастья и во время сенокоса.