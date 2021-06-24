«Юнармейцы» побывали в гостях у пожарных Нефтеюганска Фото: Юлия Кучеренко

Во время каникул и летних лагерей воспитанники военно-патриотического центра «Юнармеец» пришли в гости к пожарным Нефтеюганска. Спасатели рассказали детям о своей технике и оборудовании, пожарных автомобилях и даже разрешили побывать в кабине.

Детям рассказали, как тушат пожары, показали, как выглядит спасатель в полном боевом снаряжении. Ребята увидели, как тренируются пожарные и как выглядит тренировочный манеж части. Им объяснили, как вести себя при чрезвычайных ситуациях и возгорании. После осмотра техники и снаряжения «юнармейцы» попробовали себя в роли пожарных, сбивая мишень напором воды из ствола.

Дети посещали экскурсии в течение трёх дней небольшими группами, у пожарных в гостях побывало 90 воспитанников военно-патриотического центра «Юнармеец». Многие ребята в пожарной части были первый раз, а некоторые после экскурсии поделились, что в будущем хотят стать пожарными.