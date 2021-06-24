По просьбе югорчан в Югорске отремонтируют улицу Калинина Фото: Администрация города Югорска

В Югорске дорожники начали ремонт улицы Калинина, которая по мнению югорчан больше остальных нуждается в ремонте. В открытом голосовании участок от Механизаторов до Мира набрал наибольшее количество голосов.

О состоянии дорожного полотна улицы Калинина поступали вопросы во время прямого эфира главе города и через социальные сети администрации. Реконструкцию планировали, но финансирования не было. Вопрос пытались решить заменой плит и ямочным ремонтом и средства на масштабный ремонт нашли в этом году. В итоге 10 миллионов рублей в ближайшее время направят на асфальтирование 810 метров проезжей части от Механизаторов до Мира, укрепление обочин и нанесения разметки. Помимо этого, по просьбам жителей частного сектора дополнительно обустроят заезды на территорию жилых домов и решат проблему стоячей воды на тротуарах от Механизаторов до Спортивной. Помимо Калинина в этом году в Югорске отремонтируют ещё несколько участков дорог. Новый асфальт уже появился на Студенческой, Толстого и на «кольце». Идёт строительство дороги на улице Уральской и ремонт участка по Геологов. В этом году выделены дополнительные средства порядка 30 миллионов рублей на ремонт дорог.