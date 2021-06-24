В Сургуте начали обработку городских водоемов от комаров и мошек Фото: Администрация Сургута

В Сургуте активно проводят ларвицидную обработку городских водоёмов, чтобы комары и мошки не мешали жителям города отдыхать. При этом не забыли и о противоклещевой обработке детских садов, школ, парков, поликлиник и общественных территорий. Жители Сургута могут ознакомиться с утвержденным перечнем территорий, на которых проводят обработку в этом году, и предложить новые площади для работы.

Напомним, мы сообщали, что в Нягани проводится второй этап акарицидной обработки. А также ранее писали про то, как проходила обработка от клещей, комаров и других кровососущих насекомых в Когалыме. Кроме того, мы рассказали в Ханты-Мансийске борются с клещами и комарами, в этом году в окружной столице укусов меньше чем в прошлом.