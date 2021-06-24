Женщина из Нижневартовска в погоне за огромными доходами набрала кредитов Фото: pixabay.com

Женщину из Нижневартовска одолели финансовые трудности и 34-летняя югорчанка "повелась" на обещания позвонившего ей брокера трейдерской торговой площадки. Женщину сразу заинтересовало предложение, которое сулило неплохой доход.

Под руководством брокера женщина зарегистрировалась на сайте площадки и через обменник криптовалюты сделала первый перевод. По рекомендациям мужчины она проводила инвестиции по покупке валюты и сделки стали приносить доход, после чего брокер посоветовал инвестировать более значительные суммы в покупку акций крупных компаний.

В погоне за большими деньгами, потерпевшая начала оформлять потребительские кредиты в банках и в авто-ломбарде под залог автомобиля.

В общей сумме вартовчанка взяла в кредит почти в 3 миллиона рублей. После того, как деньги зачислились на её счёт, женщина захотела попробовать вывести всю сумму, о чем сообщила брокеру. Но с его слов, для страхования торгового счёта и страхового полиса заработанных денег, необходимо внести ещё деньги. Но югорчанка отказалась выполнить их требования, так как больше ей вносить было нечего.

Брокер дал ей время подумать до вечера, после чего перестал выходить на связь. Потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась с заявлением в полицию.