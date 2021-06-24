В Когалыме таксиста ограбили мошенники Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть Когалыма обратился 42-летний местный житель с заявлением о мошенничестве.

Мужчина рассказал, что в свободное от работы время он подрабатывает таксистом и ему позвонил якобы сотрудник туристической компании, и рассказал, что для оплаты проезда на такси ему необходим номер его банковской карты. Мошенник убедил назвать шестизначный код, пришедший в сообщении, и таким образом получил доступ в личный кабинет мужчины.

Через некоторое время таксисту начали приходить уведомления о списании денег на сумму чуть более 133 тысяч рублей. Мужчина заблокировал карту и обратился в полицию.

Следственный отдел ОМВД России по городу Когалыму возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета". В настоящий момент правоохранители разыскивают причастных к преступлению.