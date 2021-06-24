В Югре уволенную учительницу географии вернули на работу после вмешательства прокуратуры Фото: Татьяна Коркина

Октябрьский районный суд рассмотрел дело по иску прокурора Октябрьского района в интересах учителя к одной из местных школ. Преподавательницу географии средней общеобразовательной школы поселка Перегребное незаконно уволили, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Установлено, что в начале февраля 2021 году она уволилась по собственному желанию, а через неделю передумала. Однако работодатель отказал учительнице в предоставлении рабочего места из-за того, что на её место уже приняли нового человека. Требования прокурора суд удовлетворил, так как на момент отзыва заявления об увольнении новый человек ещё не уволился с прежней работы. Таким образом действия руководства школы незаконны и повлекли нарушение положений Трудового комплекса РФ.

В конце концов учительницу восстановили в должности, в её пользу взыскан утраченный заработок в размере более 95 тысяч рублей и компенсация морального вреда.