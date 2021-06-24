В Сургут из Киргизии привезли свежую клубнику сомнительного качества Фото: Татьяна Коркина

Свежую клубнику сомнительного качества, которую продают два индивидуальных предпринимателя около торговых центров «Купец», «Юграмолл» и рынка «Восточный» обнаружили специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО вместе с представителями Сургутской транспортной прокуратуры.

По данным пресс-службы ведомства, клубнику привезли в Сургут по фитосанитарным сертификатам из Киргизии. При этом предприниматели не предъявили ягоду к досмотру и не известили в срок органа госконтроля о завершении перевозки подкарантинной продукции.

Из-за нарушения Федерального закона полиция возбудила административные дела, по результатам рассмотрения которых индивидуальным предпринимателям «впаяли» штрафы.

Напомним, в Югре проводятся рейдовые мероприятия по выявлению нарушений при ввозе на территорию России подкарантинной продукции в местах оптовой торговли.