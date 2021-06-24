Число заболевших коронавирусом в Югре на 24 июня 2021 года увеличилось на 93 человека Фото: pixabay.com

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано и подтверждено 93 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии зафиксировано 59 203 случая новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 52 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 40 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус проявлялся бессимптомно. Контакт установлен в 86 случаях, по 7 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 654 человека, сняты с наблюдения – 226 974 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 4 176 человек, всего прошли обследование 1 787 739 жителей Югры.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано: в Сургуте – 16; Нижневартовске – 13 и Ханты-Мансийске – 11. Также случаи коронавируса зафиксированы: в Нефтеюганске – 8; Советском районе – 8; Урае – 7; Нягани – 5; Лангепасе – 4; Мегионе – 4; Нижневартовском районе – 4; Сургутском районе – 3; Югорске – 2; Березовском районе – 2; Кондинском районе – 2; Октябрьском районе – 2; Белоярском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1.

Состояние 71 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 806 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 86 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 57 438 югорчан.