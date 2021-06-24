День молодежи в Ханты-Мансийске 2021: афиша мероприятий. Фото: администрация Ханты-Мансийска

День молодежи в Ханты-Мансийске в 2021 году пройдет 27 июня. В связи с этим в городе пройдет немало мероприятий, которые понравятся молодым горожанам. Итак:

- С 25 июня в Молодежном центре Ханты-Мансийска пройдет серия интеллектуальных игр «Квиз-марафон». Все желающие смогут проверить свои знания в области музыки, кино, литературы и других областей. Победители квизов получат призы от организаторов.

- С 25 июня стартует чек-лист #Ямолодой. Чтобы принять участие в мероприятии, нужно подписаться на группу «Молодежного центра» во «ВКонтакте» и выполнить задания чек-листа. Затем нужно опубликовать пост с выполненными заданиями на страничке в соцсети и добавить хэштеги: #Ямолодой #ДеньМолодежи #МолодежьХМ. Победителей, которые получат призы, организаторы выберут рандомно.

- 27 июня в День молодежи в Ханты-Мансийске пройдет автоквест «Молодежь ЗА ГОРОД». Игровые испытания пройдут 10 экипажей, которые отправятся в приключение по Ханты-Мансийску.

- 26 июня и 27 июня в группе «Молодежного центра» пройдет викторина о Дне молодежи на знание истории праздника. Например, «Как назывался День молодежи в СССР?», «Кем установлена дата о праздновании Дня молодежи в России?» и др.

Вот так весело и задорно пройдет День молодежи в Ханты-Мансийске 27 июня 2021 года, присоединяйтесь!