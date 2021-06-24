Югорчане отдали мошенникам больше 14 миллионов рублей за сутки Фото: pixabay.com

В Югре зарегистрировано 9 случаев мошенничества за день. Югорчане отдали мошенникам больше 14 миллионов рублей. Лидирующую позицию по своей щедрости заняли жители Нижневартовска и Нижневартовского района.

Так, 25-летний житель Нижневартовска, под предлогом покупки авиабилетов в отпуск перевёл на неизвестный счёт около 14 тысяч рублей.

Другая пожилая жительница окружной столицы лишилась больше 290 тысяч рублей, поверив злоумышленникам, которые во время телефонного разговора, представились мнимыми сотрудниками банка.

А в Когалыме 49-летнему мужчине поездка в такси через мобильное приложение обошлась в 133 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция Югры призывает жителей региона быть бдительными при совершении сделок через интернет.