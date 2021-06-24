В Нягани организовали спортивный инклюзивный лагерь «Равные равным» Фото: Администрация Нягани

На протяжении всего июня организацией "Спортивный Город" на базе Спортивной школы имени А.Ф. Орловского организовали спортивный инклюзивный лагерь «Равные равным». Главная цель инициативы - создание уникальной площадки для интеграции особенных детей в среду обычных сверстников, смыть все стереотипы и страхи относительно понятия "инклюзивный".

Лагерь посещали 190 детей, из них 19 с ОВЗ, ребята посещали тренировки, участвовали в мастер-классах декоративно-прикладного творчества, выступали на сцене. Одним из важным событием смены стала поездка в конно-спортивный клуб "Патриот", где ребята познакомились с лошадками, покормили их и даже покатались верхом. Как известно, иппотерапия является одним из способов реабилитации особенных детей.

В лагере проводили и выездные мероприятия, среди них поездка на мастер-класс по песочной живописи в студию творчества «Дирижабль», высадка цветов на аллее в поддержку паралимпийцев, совместное игровое мероприятие с БУ ХМАО – Югры «Няганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

Поддержку лагеря оказал Олимпийский совет Югры, предоставив наградную атрибутику для проведения викторины «Ступени к Олимпу».

В конце смены дети получили мощный заряд положительных эмоций и позитивного настроения, пообщавшись с гостями-ребятами. Как отмечают специалисты, ребятам с ОВЗ важен спорт, он даёт возможность реализовать свой потенциал и формирует характер.