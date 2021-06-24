В детской поликлинике Урая появилась современная колясочная Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В детской поликлинике Урая появилась современная колясочная, которая надёжно скроет в случае непогоды или палящего солнца транспорт маленьких пациентов.

- Это отдельное сооружение, размером три на пять метров. Колясочная может вместить 10-12 колясок, – рассказал Александр Нидзельский, заместитель руководителя по административно-хозяйственной работе.

Колясочная находится под охраной и видеонаблюдением, а её стены украшают герои российских мультфильмов. Маленькие пациенты уже оценили новшество, а родители отметили удобство нового объекта детской поликлиники.

Стоит отметить, что устройство колясочных в детских поликлиниках входит в стандарт по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».