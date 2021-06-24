В Нижневартовске задержали наркосбытчиков, у которых нашли 600 свертков с гашишем Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

Сотрудники полиции Нижневартовска задержали двоих сургутян 28 и 33 лет с запрещённым веществом.

У мужчин нашли 2 свёртка с веществом растительного происхождения. В автомобиле, принадлежащему одному их задержанных, нашли 600 свёртков также с веществом растительного происхождения.

По результатам исследования, в пакетах находился гашиш, общей массой около 460 граммов. Как выяснилось один из югорчан открыл свой интернет-магазин и запрещённое вещество планировал сбыть через тайники-закладки. Наркотики он купил через Интернет за 500 тысяч рублей, а закладку забирал в Москве.

Оба преступника уже ранее судимы за кражи и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, на период следствия подозреваемые будут находится под стражей.