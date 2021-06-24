Погода в Югре на 24 июня 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 24 июня 2021 года: температура воздуха днём по западной половине округа +18, +23 °С, по восточной +12, +17 °С. Ночью температура воздуха +4, +9 ºС, в западных районах +10, +15 °С. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 5 – 10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +19, +21 °С, ночью +5, +7 ºС. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 5 – 10 м/с.

В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.