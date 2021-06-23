В Нягани проводится второй этап акарицидной обработки Фото: Администрация Нягани

В Нягани проводится второй этап акарицидной обработки. В ближайшие дни специальным средством «Акаритокс» будет обработана территория общей площадью 115 гектаров. В мае в городе в полном объёме провели первый этап процедуры, а также проверку его эффективности. Специалисты рекомендуют жителям города не прогуливаться по тем участкам, возле которых имеется соответствующие предупреждающие надписи о проведении противоклещевой обработки. Через трое суток после акарицидных процедур территория станет безопасной для прогулок. Дату проведения работ можно узнать на соответствующей табличке.

Как сообщают медики, сегодня жители Нягани продолжают обращаться за экстренной помощью после укусов клещей. В этом сезоне в нашем городе зарегистрированы уже 148 укушенных, при этом один случай - с подозрением на клещевой энцефалит.