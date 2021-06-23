В Югре задержали парня, который после пьяной вечеринки обокрал хозяйку квартиры Фото: pixabay.com

В дежурную часть Советского района из-за кражи дорогостоящего золотого кулона обратилась 37-летняя жительница посёлка Пионерский. Полицейские смогли найти похитителя, им оказался 27-летний житель того же посёлка.

Выяснилось, что в конце мая текущего года заявительница с двумя её знакомыми распивали алкогольные напитки у неё дома. Когда деньги закончились, она предложила сдать в ломбард свою золотую цепочку, предварительно сняв с неё массивный кулон, который убрала в шкаф.

Молодые люди, воспользовались предложением хозяйки и на вырученные деньги вновь купили спиртное и продолжили вечеринку. Когда женщина уснула, один из гостей ушел, а второй решил забрать кулон, который затем продал. Сумма нанесённого ущерба составила порядка 27 тысяч рублей.

В настоящее время против молодого человека возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.