В Ханты-Мансийске активно продолжается ремонт дорог Фото: Администрации Ханты-Мансийска

На сегодняшний день в столице Югры подходят к концу работы на участке улицы Гагарина от развязки с улицей Чехова до Посадской. В ближайшее время специалисты нанесут разметку, после чего дорожное полотно будет полностью готово к эксплуатации. На участке от улицы Лермонтова до площади Свободы уже выполнены работы по фрезерованию старого покрытия и уже начнётся укладка первого слоя асфальта. Дорожники приведут в нормативное состояние улицу Рознина на дорожном участке от улицы Калинина до Крупской.

Кроме реализации нацпроекта, в Ханты-Мансийске ещё запланированы ремонтные работы на участках общей площадью более 26 тысяч квадратных метров от перекрестка улицы Чехова - Строителей до Ханты-Мансийского Управления теплоснабжения и инженерных сетей и по улице Энгельса - от Сибирского переулка до улицы Северной. Дорожные участки района ОМК также получат качественное покрытие, ремонт выполнят по улице Урожайной.

Завершается ремонт дорожного участка от улицы Югорской до улицы Лермонтова. На участке уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, рабочим остается лишь нанести разметку.