В Белоярском суде накажут мужчину, обокравшего пенсионера и других югорчан Фото: Татьяна Коркина

За кражу имущества в посёлке Лыхма задержали мужчину. Он спилил замок с гаража и вынес несколько бутылок элитного алкоголя, бензопилу, а из бани, расположенной рядом, музыкальный центр.

На момент преступления мужчина нигде не работал, перебивался случайными заработками в посёлке, а проживал у знакомого пенсионера. Во время разговора с пенсионером выяснилось, что у него со счёта пропали деньги. Как оказалось, кражу также совершил жилец. Как-то вечером хозяин квартиры решил перебрать документы, они рассыпались и карты выпали. Мужчина помог пенсионеру собрать документы и в этот момент стащил карту.

Затем преступник на свой телефон скачал приложение банка и вошёл в него с помощью номера карты. На телефон потерпевшего пришёл пароль, он попросил у жильца помощи, чтобы понять, что это за сообщение, но тот, увидев цифры в телефоне, ввёл их в приложение у себя, а хозяину квартиры сказал, что это ерунда и не надо обращать внимание.

Так, на протяжение времени он переводил деньги, присваивая их себе

Преступник также признался в краже велосипеда в одном из подъездов Белоярского и покушении на кражу ещё двух велосипедов из подъезда уже другого дома.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Уголовное дело направлено в суд.