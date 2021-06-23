Жительница Югры оказалась умнее и не повелась на "сказки" мошенников Фото: pixabay.com

В полицию Сургутского района о попытке мошенничества сообщила жительница Лянтора. Женщина рассказала, что ей на телефон позвонил аферист и представился сотрудником полиции. Он стал расспрашивать о её кредитной истории, а именно оформляла ли она в недавно на своё имя кредит. Получив отрицательный ответ, лже-полицейский сообщил, что на неё пытаются оформить кредит и необходимо остановить преступников.

Но югорчанка знала о различных схемах мошенничества и сразу заподозрила подвох. Женщина прекратила разговор со злоумышленником.

О случившемся женщина сообщила в полицию и передала важную информацию, которая в дальнейшем может быть полезна для раскрытия уже совершенных ранее преступлений.

Полиция напоминает югорчанам о бдительности. И призывает сообщать о подозрительных случаях по телефонам 02,102.