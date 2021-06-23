В Ханты-Мансийске открылась первая в регионе «Лаборатория безопасности» Фото: Официальная страница ХМАО - Югры Вконтакте

В Ханты-Мансийске открылась первая в регионе и 78-ая в стране «Лаборатория безопасности». Это мобильная автоплощадка по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Её установили на базе Регионального молодёжного центра.

Главная задача инновационного центра - научить детей безопасному поведению на дороге. Для этого в комплекс включён автомобиль, различное оборудование и уникальная методика для проведения занятий.

Занятия с жителями Ханты-Мансийска будут проводить специалисты Регионального молодёжного центра. Им передали всё необходимое оборудование, в том числе специализированный ярко-оранжевый микроавтобус. В нём есть велосипеды, самокаты, элементы улично-дорожной сети, демонстрационные стенды, столы-макеты и даже модели автобусной остановки и автобуса. Такой набор позволяет моделировать дорожные ситуации, максимально приближенные к реальным, а ещё проводить выездные занятия в любом населённом пункте округа.

Тренироваться можно и на самом автомобиль, с его помощью объясняется зависимость тормозного пути от скорости транспортного средства и другие технические тонкости. Также в микроавтобусе будут проводить мастер-классы по установке детского автокресла и правильной фиксации в нём ребёнка.

Проект «Лаборатория безопасности» станет одним из способов снижения уровня аварийности на дорогах Югры с участием детей и подростков.