Жительница Нефтеюганска не устояла перед дорогими ароматами и обокрала магазин Фото: скриншот с видео

Полицейские Нефтеюганска задержали женщину, которая украла из магазина предметы гигиены и туалетную воду.

Женщина побывала в нескольких сетевых магазинах парфюмерии и прихватила с собой, не заплатив бритвенные станки и пять флаконов туалетной воды. Общая сумма похищенного составила 16 тысяч рублей.

Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как женщина подходит к стеллажу с предметами гигиены и берёт оттуда упаковку бритвенных станков. После чего скрывается в магазине. Изучив видеозапись, оперативники смогли вычислить личность подозреваемой, которой оказалась ранее неоднократно судимая 43-летняя жительница города. Как оказалось, в тот же день злоумышленница украла флаконы с туалетной водой и в другом магазине парфюмерии. Мотивы своего поступка девушка объяснила личной необходимостью.

Против неё возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Любительница парфюмерии находится под подпиской о невыезде.