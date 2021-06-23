В Сургуте молодой водитель врезался в учебную машину: пострадала девушка Фото: ГИБДД России

За вчерашний день в Югре зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе в Сургуте. Там, 22-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада», не выдержал дистанцию и столкнулся с движущимся впереди автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого находилась 17-летняя кандидат в водители и инструктор по вождению. В результате ДТП 17-летняя девушка получила травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 3 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 48 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 34 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает о соблюдении правил дорожного движения.