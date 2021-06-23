Число заболевших коронавирусом в Югре на 23 июня 2021 года увеличилось на 85 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 23 июня 2021 года. За минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 85 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. За период пандемии в округе зафиксировано 59 110 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 62 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, у 7 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 78 случаях, по 7 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 524 жителя Югры, сняты с наблюдения – 226 660 человек. За сутки на COVID-19 обследован 3 630 человек, всего прошли обследование 1 783 563 жителей округа.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 15; Нижневартовске – 12 и Ханты-Мансийске – 10. Также случаи COVID-19 за день подтверждены: в Нефтеюганске – 8; Нягани – 6; Советском районе – 6; Урае – 5; Лангепасе – 5; Мегионе – 3; Радужном – 3; Нижневартовском районе – 3; Сургутском районе – 2; Когалыме – 2; Октябрьском районе – 2; Югорске – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 67 пациентов тяжелое, 39 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За минувшие сутки от коронавируса скончались ещё 2 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 806 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 75 человек, за весь период пандемии вылечились 57 352 югорчанина.