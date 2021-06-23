В погоне за прибылью югорчанка потеряла свои деньги из-за аферистов Фото: Юлия Кучеренко

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 10 случаев мошенничества, жители региона лишились 600 тысяч рублей.

Так, 30-летняя жительница Сургутского района решила с помощью интернета пополнить свои доходы. Нашла объявление о мнимых заработках и оставила заявку. С ней связались якобы представители компании, которая занимается инвестированием и убедили её установить приложение и внести деньги. Югорчанка пополняла указанные счета 2 месяца и перевела около 140 тысяч рублей. Но вывести что-либо ей так и не удалось, как оказалось сумма якобы есть на счету, но возврат денег возможен только в криптовалюте. Попытки вывода денег предпринимаются, но пока безуспешно.

В Когалыме местный житель повёлся на уловку с вознаграждением. Ночью на телефон югорчанина пришло сообщение с просьбой пройти опрос, за который он якобы может получить деньги. Мужчина перешёл по ссылке, ответил на вопросы, ввёл реквизиты карты и сразу потерял 17 тысяч рублей.

Жителю Мегиона мошенники пообещали кредит, позвонив по телефону и напомнив, что когда-то молодой человек подавал заявку на займ. Стали вести беседу о том, что сейчас низкий процент и самое время одолжить деньги у банка. Югорчанин растерялся, потерял бдительность и сообщил секретные данные карты. Предприимчивые собеседники воспользовались доверчивостью мужчины и списали с его счета почти 70 тысяч.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.