Прокуратура Мегиона добилась, чтобы местные власти обеспечили отлов бродячих собак Фото: Юлия Кучеренко

Жители Мегиона пожаловались в прокуратуру на местную администрацию, из-за того, что власти не организовывают отлов бродячих собак.

Проверка показала, что власти города не принимали меры по отлову бродячих животных из-за отсутствия финансирования. Но это привело к тому, что в городе отмечены случаи нападения собак на людей.

По закону органы муниципальной власти имеют в своих полномочиях такие задачи, как отлов животных без владельцев, их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных. Поэтому прокуратура города обратилась в Мегионский городской суд, но решением суда в удовлетворении иска отказано. Однако, с судебным постановлением прокуратура города не согласилась и обжаловала его.

В итоге они смогли добиться необходимого решения и теперь администрация должна обеспечить отлов бездомных животных.