Синхронистки из Югры покажут новую программу на Спартакиаде молодежи России Фото: ЮграМегаСпорт

Синхронистки в Ханты-Мансийске ведут подготовку к V летней Спартакиаде молодежи России, которая будет проходить с 7 по 12 июля в Пензе. Спортсменки и их тренеры готовят к соревнованиям восемь программ, а также в этом году югорчанки покажут совершенно новую программу — акробатическую. - Мы можем уверенно сказать о том, что наши спортсменки готовы. Впервые за 30 лет синхронного плавания мы едем в составе 16 человек. Раньше, когда я тренировалась сама, у нас была идеологическая работа, мы работали за идею. Мы старались не ради разряда или наград, а ехали за победой, и за тем, чтобы попасть в сборную СССР, другие варианты исключались - поделилась главный тренер Светлана Ахмедова.

Она также рассказала, что спортсменки должны понимать, что за ними округ, точно также как за сборной России стоит Россия. Мы едем от нашего субъекта, мы едем не за Ханты-Мансийск, а за целый округ, который звенит на всю страну. - Любая программа приносит очки и не выступая в каком-либо виде, есть шанс спуститься на последнее место, поэтому в нашем арсенале их восемь. На тренировках видна отдача и титанический труд спортсменок, который словами передать невозможно, это сложная кардиоционная, физическая, эмоциональная, творческая работа я думаю, что в совокупности это всё покажет хороший результат», - добавила Светлана Ахмедова. В команде Югры 12 спортсменок и 4 тренера. На отборочных соревнованиях сборная заняла 7 строчку, но сейчас синхронистки планируют показать более достойный результат. Как говорят тренеры подготовка идёт по плану, единственное, что ещё предстоит спортсменкам, это тренировки художественного исполнения.