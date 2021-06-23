В Югре парень украл деньги у пенсионера и купил компьютерные игры Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений. По горячим следам раскрыто 40.

В Белоярском 16-летний подросток украл позолоченную цепочку, стоимостью 3 тысячи рублей у другого несовершеннолетнего. Возбуждено уголовное дело. Преступник состоит на профилактическом учете в ОДН ОМВД России по Белоярскому району за употребление спиртных напитков.

В Сургутском районе 40-летний мужчина сговорился с 58-летним югорчанином и возле дома по улице Космонавтов в поселке Солнечный, они решили украсть интернет-кабель марки «ТПП 100/2», который проходил от металлической опоры к чердаку дома. Они забрали 29 метров кабеля, причинив тем самым материальный ущерб на общую сумму порядка 3 тысяч рублей. Затем похищенное они сдали в пункт приёма лома цветных металлов, расположенный в промзоне посёлка. Возбуждено уголовное дело, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде..

Кроме того, в Югре раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Советского района нашли 23-летнего молодого человека, который воспользовался чужой банковской картой пенсионера и купил себе компьютерные игры в Интернете на сумму более 15 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.