Партия «Новые люди» создаст в Югре курсы финансовой грамотности для молодых людей

В Нижневартовске стартовал курс «Финансовая грамотность на пальцах». Это совместная программа партии «Новые люди» и НКО «Молодежная инициатива». Автор проекта хочет научить молодых людей жить без кредитов и ипотеки. Помогают ему в этом профессиональные психологи и экономисты.

Иван Маликов задумал проект «Финансовая грамотность на пальцах» давно. В 24 года он, не пользуясь ипотекой, сумел купить квартиру. Молодой человек решил поделиться своим опытом, и благодаря партии у него появилась такая возможность.

- У нас в программе больше практики, чем теории. Сегодня мы ставили цель – к чему каждый участник хочет прийти. В ходе курса будем разбивать цель на мелкие задачи и прорабатывать их на практике, - рассказал Иван о первом занятии.

На первый урок пришли 27 человек. Всего запланировано 12 встреч. Слушателей курса ждут познавательные игры, интересные домашние задания живое общение с участниками проекта и наставниками. Они, кстати, высокопрофессиональные специалисты: психологи и финансисты, которые расскажут, как избежать плохих кредитных историй, займов и долгов.

Проект будет интересен старшеклассникам, студентам и работающим молодым людям. Суть идеи – научить людей грамотному отношению к деньгам.

Поддержку своей идеи Иван Маликов нашел весной, когда в Югре проходил «Марафон идей» - конкурс, который организовала партия.

В финале, который проходил в Сургуте, Иван стал одним из победителей. Всего югорчане заявили на конкурс 122 проекта.

Федеральный конкурс «Марафон идей» проходил зимой-весной 2021 года. Его цель – сделать жизнь каждого насыщеннее, комфортнее и безопаснее. В своей работе они делают упор на образование и просвещение подрастающего поколения, поэтому проект Ивана Маликова «Финансовая грамотность на пальцах» получил партийную поддержку.

По стране «Марафон идей» собрал более 15 000 заявок из 67 регионов.