Погода в Югре на 23 июня 2021 года: кратковременный дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 23 июня 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, по северо-западу +18, +23 °С, ночью +4, +9 °С. Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +6, +8 °С. Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В этот день Православная церковь чествует священномученика Тимофея. В народе святого Тимофея почитали, в частности, за то, что в его день случались разного рода знамения. Знамения эти предвещали, в основном, плохое - но тем важнее они были для людей, которые получали возможность подготовиться к неприятным событиям. Любой пустяк, на который в другой день никто бы не обратил внимания, на Тимофея приобретал пророческое значение.