Югорские ватерполистки примут участие в первенстве Европы Фото: Центр спортивной подготовки сборных команд Югры

Югорские ватерполистки примут участие в первенстве Европы, который пройдет с 27 июня по 4 июля в Венгрии. В первенство Европы по водному поло среди девушек до 15 лет, в составе сборной команды России выступят Виктория Макарова, Елизавета Шаталова, Екатерина Яцкова и Мария Данилюк из Ханты-Мансийска.

Кроме того, в тренерском составе сборной России на соревнования отправится югорский тренер Юлия Сорокина. Стоит отметить, что воспитанницы этого тренера Валерия Сависько и Дарья Савченко в 2019 году завоевали серебряные награды европейского первенства.

Россиянки выступят в группе В вместе со сборными Греции, Хорватии, Венгрии и Турции.

Напомним, ранее мы писали, как спортсмен из Нижневартовска стал победителем Мультиевропейских игр по тхэквондо.