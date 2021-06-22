Югорский силовик занял первое место в забеге «Зеленый марафон» Фото: пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО - Югре

Сотрудники ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поучаствовал в забеге «Зеленый марафон», который приурочили ко Всемирному дню защиты окружающей среды. Региональный забег состоялся в Сургуте в парке «За Саймой».

Сержант полиции Ильназ Н., сотрудник ОМОН на дистанции 4,2 километра занял первое место, преодолев расстояние за 13 минут 48 секунд.

- Еженедельно стараюсь пробегать по 30 километров. Бег помогает поддерживать физическую форму, для меня это также один из способов отвлечься и расслабиться, – прокомментировал Ильназ Н.

Отметим, что в масштабном проекте приняли участие больше 90 тысяч любителей бега из 180 городов России. Кроме этого, в рамках мероприятия запланирована высадка 180 тысяч деревьев по всей стране.