Жительницу Сургута наказали за нетрезвую езду Фото: pixabay.com

Сургутский суд вынес приговор женщине, которая в пьяном виде попалась за рулём.

Подсудимую уже дважды привлекали к административной ответственности за управлением транспортным средством в состоянии опьянения и лишали её прав на управление транспортом.

После, она вновь села за руль в состоянии опьянения и управляла автомобилем, двигаясь по улицам Сургута до тех пор, пока её не остановил сотрудник ГИБДД. При проведении медицинского освидетельствования у подсудимого зафиксировано алкогольное опьянение, а также наличие психоактивных веществ.

Суд, согласившись с позицией прокурора, признал женщину-водителя виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также женщину лишили прав управлять транспортом на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда вступил в законную силу.