Хантымансийцы помогли ветеранам благодаря акции "Красная гвоздика" Фото: Городской информационный центр

В Югре подошла к концу акция "Красная Гвоздика". С 17 мая по 22 июня каждый житель Ханты-Мансийска смог сделать свой вклад в развитие благотворительности, приобретая значок "Красная Гвоздика" у "Волонтеров Победы".

На протяжении месяца добровольцы помогали собирать благотворительные пожертвования за реализацию патриотических значков. Заключительным мероприятием акции стал День памяти и скорби - 22 июня.

По информации руководителя муниципального штаба "Волонтеров Победы" Людмилы Кочупаловой, добровольцы вручили горожанам 1 000 значков "Красная гвоздика".

Все собранные деньги направят на оказание помощи ветеранам боевых действий: на приобретение лекарств, медицинского высокотехнологичного оборудования, оказание реабилитационной поддержки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.