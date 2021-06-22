Жителя Нефтеюганского района будут судить за кражу денег и хранение боеприпасов Фото: pixabay.com

В феврале этого года в дежурную часть Нефтеюганского района обратился житель городского поселения Пойковский с заявлением о краже денег. Сотрудники уголовного розыска нашли 30-летнего подозреваемого, которым оказался ранее судимый житель этого же посёлка, приятель заявителя.

Следователь выяснил, что подозреваемый пришёл в гости к своему знакомому, а тот попросил мужчину сходить в магазин и купить продукты, вручив ему свою банковскую карту с ПИН-кодом. Злоумышленник не удержался от соблазна присвоить чужие деньги и отправился к ближайшему банкомату. К товарищу он так и не вернулся, забрав себе 4 тысяч рублей.

Во время обыска у подозреваемого нашли девять штук боеприпасы, которые по заключению эксперта являются патронами калибра 5,45х39 мм.

Против югорчанина возбудили два уголовных дела по статье "Кража" и "Незаконные приобретение, хранение боеприпасов".

В настоящее время жителю Пойковского предъявлено обвинение и дело направлено в суд.