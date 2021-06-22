Тюменских энергетиков поблагодарили за участие в реализации всероссийского проекта «Аллея российской Славы»

Фото предоставлено КП

Специалисты «Россети Тюмень» получили благодарственное письмо от имени главы Урая и были отмечены наградой за участие в транспортировке бюстов Героя России Анатолия Лебедя и Героя Советского Союза Василия Маргелова, которые установлены на городском Мемориале Памяти в прошлом году.

Энергетики оказали содействие в транспортировке памятных скульптур из Краснодарского края. Водитель службы механизации и транспорта филиала «Энергокомплекс» Олег Трошин проехал почти четыре тысячи километров по дороге из южного региона в Югру. Причем перевозить такой ценный груз пришлось очень бережно и осторожно. Перевозка требовала особого подхода к выбору пути и стиля вождения.

- За 30 лет работы в «Энергокомплексе» я получил хорошую практику перевозки энергооборудования, которое требует деликатного отношения. Накопленный опыт пригодился и во время этой командировки. Поскольку скульптуры сделаны из хрупкого сплава, нельзя было допустить заваливания или тряски в пути, – отметил Олег Трошин.

Он также пояснил, что во время поездки были выбраны преимущественно ровные дороги, а бюсты перевозили в определенном, исключительно ровном положении, и добавил, что причастность к такому событию – это почетно, о таком можно рассказывать детям и внукам.

Установка бюстов состоялась в рамках ежегодного всероссийского патриотического проекта «Аллеи российской Славы», который стартовал в 2008 году. Главной целью проекта является популяризация истории нашего государства благодаря установке памятников видных военных и общественных деятелей, представителей культуры и искусства, оставивших яркий след в истории России.