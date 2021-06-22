Юному рекордсмену из Сургутского района подарили велосипед Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе Ильмана Хаджимурадова с новым мировым рекордом поздравил глава района и вручил юному атлету велосипед. Благодарность также получили отец спортсмена - Адлан Хаджимурадов и тренер Амар Асадов.

– Велосипед – нужная для меня вещь. Уже мечтаю на нём прокатиться,- ответил на поздравление Ильман.

А Андрей Трубецкой, в свою очередь поблагодарил мальчика за рекорд и то, что он показал достойный результат. Глава района пожелал Ильману продолжать заниматься спортом и беречь своё здоровье.

Теперь помимо пробежек в расписании мальчика будут ещё и велотренировки, останавливаться на достигнутом рекордсмен и его тренер не собираются.

- Верю, что нас ждут новые рекорды. Радует, что, когда спортсмен годам упорно двигается к своей цели и достигает её, в финале его ждёт большое вознаграждение. Но, я считаю, что самая главная награда – это слова благодарности от родителей,– рассказал Амар Асадов.

Напомним, мы писали, как десятилетний Ильман Хаджимурадов из Федоровского установил мировой рекорд по отжиманиям. За 3,5 часа мальчик отжался 5 713 раз и его имя теперь вписано в Книгу рекордов России.