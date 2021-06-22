В Белоярском районе задержали парня с марихуаной Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Белоярскому району задержали 25-летнего молодого человека с подозрительным свертком. Как показала экспертиза, растительное вещество внутри свёртка является наркотиком каннабисом или проще говоря марихуаной, массой 7,16 граммов.

Мужчина объяснил, что используя инструкцию по выращиванию конопли в домашних условиях из Интернета он вырастил куст, а семя он также заказал в интернете. Затем он купил цветочный горшок, грунт, у бабушки взял диодную лампу, которую она использовала для выращивания комнатных растений и посадил в начале мая запрещенное растение. Спустя месяц оно проросло и югорчанин срезал листья. Но не успел воплотить свой план по употреблению наркотика, так как его поймали оперативники.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело и сейчас любитель запрещенных веществ находится под подпиской о невыезде.