В Сургуте усилили проверки торговых центров на соблюдение масочного режима Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте за 9 дней составлен 51 протокол о нарушении масочного режима. После того как в регионе возобновили ряд ковидных ограничений в Сургуте стали чаще проверять торговые объекты и центры. Сотрудники администрации и полиции города проводят проверки ежедневно, теперь не только по будням, но и в выходные. Для этого даже увеличили количество проверяющих групп.

– К усилению привело ухудшение эпидемиологической обстановки. В целом, ситуация с соблюдением масочного режима удовлетворительная. Сегодня прошел очередной рейд в крупном торговом центре. Большинство людей соблюдали масочный режим. В единичных случаях провели профилактические беседы: маски у людей были с собой в кармане, они их тут же надели, – рассказал начальник отдела административного контроля контрольного управления администрации города Максим Салий.

Как сообщают в Администрации города, если жители заметили нарушителя масочного режима, они вправе позвонить в дежурную часть или попросить охрану торгового центра принять меры. За нарушение масочного режима можно получить предупреждение либо штраф от одной до 15 тысяч рублей.