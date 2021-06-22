Число заболевших коронавирусом в Югре на 22 июня 2021 года увеличилось на 87 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 22 июня 2021 года. За минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 87 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. С марта прошлого года в Ханты-Мансийском округе выявлено 59 025 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 71 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония. Контакт установлен в 86 случаях, по 1 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 687 жителей региона, сняты с наблюдения – 226 419 югорчан. За сутки на COVID-19 обследован 631 человек, всего прошли обследование 1 779 933 человека.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявлено: в Сургуте – 18; Нижневартовске – 12 и Ханты-Мансийске – 11. Также за день COVID-19 зафиксирован: в Советском районе – 7; Югорске – 7; Урае – 6; Нижневартовском районе – 5; Лангепасе – 4; Кондинском районе – 4; Нефтеюганском районе – 3; Сургутском районе – 2; Когалыме – 2; Мегионе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Нягани – 1; Пыть-Яхе – 1.

Состояние 63 пациентов тяжелое, 43 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 804 человека. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 80 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 57 277 югорчан.