Доставка пиццы на обед обошлась жительнице Нягани слишком дорого Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 18 случаев мошенничества. "Купилась" на уловки аферистов жительница Нягани, решившая в Интернете заказать доставку еды. Выбрала для себя пиццу, оформила заказ, ввела данные своей банковской карты, но вместо указанной суммы со счёта югорчанки списали почти 120 тысяч. Вскоре выяснилось, что женщина вместо оригинального сайта зашла на двойник.

Пришлось потратиться и жительнице Пыть-Яха, которая хотела купить популярные игрушки антистресс. Списалась с мнимым продавцом и перевела на указанный счёт более 6 тысяч, но товара она так и не получила.

В Нефтеюганске женщина в мечтах об отдыхе забыла о бдительности. На время отпуска попыталась забронировать номер в отеле в Абхазии. Начала переписку с представителем гостиницы, который ответил ей на все возникающие вопросы. Когда женщина дала согласие на оплату, то мужчина скинул ей ссылку, перейдя по которой она ввела данные своей карты и лишилась почти 50 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.