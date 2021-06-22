В Югре задержали афериста, уговорившего мужчину перевести ему денег за оружие Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 58 преступлений. По горячим следам раскрыто 33, в том числе: причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, экономические преступления, незаконный оборот наркотиков и мошенничество.

В Пять-Яхе 40-летний мужчина, из чужой квартиры забрал ноутбук «Acer», стоимостью 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый сознался в преступлении и находится в изоляторе временного содержания за ещё одно преступление.

Ещё одно преступление выявили в Ханты-Мансийске. Кассир одного из банков, при пересчете денег обнаружила поддельные 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, за сутки в регионе раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудники уголовного розыска Октябрьского района нашли 19-летнего подозреваемого, который, под предлогом продажи охотничьего ружья уговорил мужчину перевести ему на карту 33 тысячи рублей. Парня ждёт законное наказание.