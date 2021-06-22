Погода в Югре на 22 июня 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 22 июня 2021 года: температура воздуха днём +13, +18 °С, температура ночью +5, +10 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +15, +17 °С, ночью +6, +8 °С. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, ветер северный 3-8 м/с. Днём возможен небольшой дождь, ветер северный 5-10 м/с.

В день святого Кирилла, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: наступал самый длинный день в году. «В июне день не меркнет»; «У Кирилла - от земли сила», - говорили в народе. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду. С Кирилла начинало идти на убыль комариное племя. В народе говорили: «Убьешь комара, когда день прибывает, - полное сито комаров родится. Убьешь его, когда день убывать начнет, - полное сито комаров убито».