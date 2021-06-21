Вартовчанин увлекся игрой на интернет-бирже и потерял 8 миллионов рублей Фото: pixabay.com

Житель Нижневартовска заинтересовался рекламой о дополнительном заработке через инвестирование. Он оставил заявку и ему позвонила оператор инвестиционной компании, которая в красках описала как происходит торговля на бирже, что можно без особого труда зарабатывать деньги на инвестициях и получать крупные доходы в сжатые сроки.

Под диктовку девушки он прошел регистрацию и произвел первую оплату. В течении 2,5 месяцев потерпевший вносил депозиты и выводил деньги только под руководством аналитика. Азарт не покидал мужчину, он продолжал совершать сделки и вносить существенные суммы, при этом оформляя кредиты в банках на общую сумму около 5 миллионов рублей. Все деньги он перечислял на различные счета, которые указывал «работодатель», поясняя, что карту предоставляет специальный сервис-обменник.

Мошенники говорили, что мужчине везёт в торгах, счёт личного кабинета биржи пополнялся. И после очередного выигрыша на торгах, сумма на счету превысила 100 тысяч долларов. Потерпевшему пришло сообщение о блокировке его счета и необходимости купить страховку. Не подозревая об обмане, вартовчанин оформил ещё два кредита на 2 миллиона рублей и перевёл их на указанный «аналитиком» счёт. Данной суммы хватило для разблокировки, после чего югорчанин решил вывести все деньги с брокерского счёта.

Но тут потерпевшему позвонил якобы представитель финансового департамента и сообщил, что оставленная заявка попадает под санкции по отмыванию денег и ему необходимо заплатить налог в сумме 20 тысяч долларов. Но ему так хотелось получить заработанные деньги, что он выполнил все условия, продолжая вносить деньги на счета преступников. Брокеры сказали, что последний платёж не прошел, поэтому надо внести очередную сумму, но мужчина отказался. А спустя время с брокерского счета списали все деньги, а ему сказали, что это решение службы безопасности передать историю переводов в антимонопольный комитет, а на время разбирательства и судебного процесса счёт будет заморожен.

Только когда потерпевшему предложили заплатить штраф в сумме 90 тысяч рублей для возврата средств на брокерский счет, он понял, что его обманули и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.