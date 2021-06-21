Сборная команда Югры завоевала 46 медалей по легкой атлетике Фото: Центр адаптивного спорта Югры

Сборная команда Югры завоевала 46 медалей по легкой атлетике в Чебоксарах. Главные национальные старты совместного чемпионата России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения подошли к концу.

В соревнованиях приняли участие более 450 спортсменов из 48 регионов страны. За четыре дня, с 16 по 19 июня, спортсмены разыграли медали в беге на различные дистанции, метании клаба, диска и копья, толкании ядра, прыжках в высоту, длину и тройном прыжке.

Югру на стартах представляли 35 спортсменов. Югорским атлетам с поражением опорно-двигательного аппарата удалось установить два рекорда России и завоевать 13 золотых, 14 серебряных и 16 бронзовых медалей. Одну золотую и две бронзовые медали завоевали спортсмены с нарушением зрения.

По итогам соревнований утвержден в список сборной команды России для участия в Паралимпийских играх в Токио в августе этого года, но окончательное решение будет опубликовано в конце июня.