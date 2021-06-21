Пенсионерка из Югры ждала компенсацию, но сама отдала крупную сумму аферистам Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие выходные выявлено 26 случаев мошенничества. Резонансный случай произошел в Радужном. 26-летняя гражданка пыталась спасти свои деньги и лишилась более 1 миллиона рублей, причем большая часть из них кредитные. Девушке позвонили сотрудники безопасности и пытались предостеречь югорчанку от аферистов. Она «купилась» на стандартную уловку и значительно пополнила счета преступников.

В окружной столице от рук аферистов пострадала 69-летняя пенсионерка. Ей телефонные мошенники пообещали компенсацию за ранее купленные БАДы. Она в надежде на выплату, в качестве страховки, перевода не поленилась и через ближайший банкомат перевела собеседникам почти 370 тысяч. Женщина рассчитывала на внушительную сумму в ответ, но ничего не получила.

Другая жительница Ханты-Мансийска мечтала разбогатеть на бирже валют. Югорчанка сообщила неизвестным все свои персональные данные, продиктовала реквизиты карты и ждала поступлений. Но для начала пришлось поиздержаться, отправить запрашиваемую сумму на один счет, на другой, на третий, в общем женщина перевела больше 500 тысяч, а получила со всего этого только 4 тысячи.

Югорчане также пытаются сэкономить на поездках, но на деле выходит все иначе. Так, 45-летняя жительница Советского района отдала неизвестным под предлогом поездки по маршруту «Нижневартовск-Ханты-Мансийск» порядка 80 тысяч. Поспешила, ни в чем не разобралась и в итоге поездка из Ханты-Мансийска до Тюмени обошлась почти в 20 тысяч. Подобную сумму отдал и 36-летний житель Нефтеюганска, который мечтал быстро и комфортно добраться до Ханты-Мансийска. Все они за проезд отдали, а вот поездки так и не состоялись.

Возбуждены уголовные дела.