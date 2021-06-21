В Югре собутыльник во врем ссоры зарезал земляка Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Следственный отдел по Нижневартовскому району возбудил уголовное дело из-за убийства мужчины.

По информации ведомства, 19 июня 2021 года около 18 часов в одном из домов по улице Ф.С. Бондаренко в сельском поселении Аган, Нижневартовского района, убили 54-летнего мужчину. Преступление произошло после совместного застолья. Два жителя Тюменской области, приехавшие в Югру на заработки, выпивали алкоголь и между ними возникла ссора, во время которой 37-летний ранее неоднократно судимый мужчина нанёс своему земляку два удара кухонным ножом в живот. От полученных ран последний скончался на месте.

Подозреваемого задержали и в настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключении под стражу.

По уголовному делу проводится расследование.

Напомним, ранее мы писали, как в Югре будут судить приезжего мужчину, который зарезал югорчанина. Уголовное дело уже завершено.