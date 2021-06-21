Российские предприниматели хотят расширить присутствие людей с опытом ведения бизнеса в Парламенте Фото: google.ru/maps

Российские предпринимателя хотят расширить представительство в Парламенте. Это стало известно по информации специалистов Центра социального проектирования «Платформа», которые провели опрос об ожиданиях бизнеса от законодательного органа.

Согласно полученным данным, большинство хотели бы расширить присутствие людей с опытом ведения бизнеса в парламенте, так как, считают они, ярко выражена проблематика поддержки малого и среднего бизнеса. Электоральный рейтинг политических партий и мотивация их выбора среди предпринимателей принципиально не отличается от общероссийских тенденций: «Единая Россия» (32%), КПРФ (19%) и ЛДПР (16%). При этом значительная часть группы не определилась с выбором (25%). Конкуренция за их голоса будет зависеть от того, насколько убедительно партии отразят запрос бизнеса в своей повестке.

– Говоря о своих проблемах, предприниматели обычно выделяют две разноуровневые группы – фоновые, связанные со снижением доходов населения, ростом издержек, колебаниями цен; и риски-интервенции - непредсказуемость действий регулятора, столкновения с правоохранительной системой, незащищенность собственности, – рассказала генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева.

Как отмечают исследователи, бизнес и государство находятся в сложных отношениях, где есть и взаимные интересы, и принципиальные расхождения. Более широкое публичное представительство бизнеса могло бы повысить рыночную эффективность принимаемых законов и мер поддержки, и стимулировать развитие самого бизнес-сообщества, формирование его консолидированного запроса к государству.